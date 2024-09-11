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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев

12:26, 11 сентября 2024
Госсекретарь США и министр иностранных дел Великобритании обсудят ситуацию на фронте и зимние потребности Украины.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Киев
Источник фото: Радио Свобода
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли в Украину с официальным визитом. Это первая совместная поездка глав дипломатических ведомств обеих стран за последние годы.

Во время своего визита в Киев Блинкен планирует ознакомиться с ситуацией на фронте и обсудить с украинскими официальными лицами потребности Украины в контексте приближения зимнего периода. Советник Белого дома Джон Кирби отметил, что Блинкен подтвердит поддержку США в усилиях Украины по защите и отвоеванию территорий, захваченных россией.

Кирби также сообщил, что в Киеве состоится обсуждение мирных предложений президента Владимира Зеленского. «Безусловно, завершение (войны - ред.) путем переговоров - это наиболее вероятный результат в этом случае. Но когда это произойдет, а также при каких условиях и обстоятельствах - это будет решать президент Зеленский», - добавил Кирби.

Ожидается, что во время визита Блинкен и Лемми встретятся с высокопоставленными чиновниками украинского правительства для обсуждения дальнейших шагов в сотрудничестве.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский президент Джо Байден «не исключает», что Украина может получить разрешение на удары по территории РФ дальнобойным оружием. Кроме того, 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудит с президентом США Джо Байден разрешение Украины на дальнобойные удары по территории россии.

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