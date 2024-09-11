BMW отзывает 1,5 млн автомобилей из-за проблем с тормозами

Кроме отзыва, планируется также приостановить поставки 320 000 автомобилей, которые еще не были переданы клиентам.

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Немецкий концерн BMW во вторник объявил о масштабном отзыве транспортных средств, а также запрете на доставку автомобилей, которые еще не поступили к клиентам. Об этом пишет DPA.

В BMW говорят, что проблемы с тормозной системой касаются более 1,5 миллиона автомобилей в целом и привели к гарантийным затратам в высоком трехзначном диапазоне миллионов в текущем квартале.

Кроме отзыва, планируется также приостановить поставки 320 000 автомобилей, которые еще были не переданы клиентам.

Компания со штаб-квартирой в Мюнхене заявила, что это фактически приведет к негативным показателям продаж по всему миру во второй половине года.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн BMW обогнал Tesla и стал лидером по продажам электромобилей в Европе.

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