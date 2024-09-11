Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков – глава Нацбанка Андрей Пышный подытожил результаты миссии МВФ

Украина должна провести кропотливую работу по аккумулированию внутренних ресурсов – Андрей Пышный прокомментировал соглашение на уровне персонала с миссией МВФ.

Глава Нацбанка Андрей Пышный 11 сентября прокомментировал достигнутое соглашение на уровне персонала с миссией МВФ в Украине – staff level agreement (SLA). Теперь на очереди за процедурой рассмотрение этих договоренностей Советом директоров МВФ. Когда они будут одобрены, Украина получит следующий транш по программе – около 1,1 млрд. долларов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», МВФ в своем заявлении перечислил реформы, которые должна сделать Украина для получения средств. В частности, это реформа таможни, Счетной палаты, изменения в Уголовный процессуальный кодекс, создание Высшего админсуда, аудит НАБУ, доназначение наблюдательного совета «Укрэнерго».

В свою очередь Андрей Пышный назвал следующие итоги миссии МВФ.

«МВФ отмечает, что показатели выполнения программы остаются высокими.

Подтверждением тому является то, что все количественные критерии эффективности по состоянию на конец июня выполнены, как и структурный маяк, предусмотренный для этого пересмотра.

Мы достигли договоренностей о параметрах политики и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности в условиях продолжающейся войны, на следующий период программы. Важными остаются эффективное взаимодействие фискальных и монетарных властей. Дальнейшее правительство должно сохранить надлежащую основу для экономического роста.

Значительное внимание с экспертами Фонда было уделено источникам финансирования бюджета в 2025 году. Первоочередным остается обеспечение своевременной и предполагаемой помощи международным партнерам. В то же время не менее важно то, что Украина должна провести кропотливую работу по аккумулированию внутренних ресурсов. МВФ подчеркнул, что это касается как налогов – речь идет о критической важности системных мер налоговой политики, а не чрезвычайных и ситуативных решений, которым было исключительно налогообложение доходов банков. Так и работы на внутреннем долговом рынке. НБУ, в частности, будет активно приобщаться к максимизации возможностей рынка ОВГЗ.

Остальные важные задачи. Очевиден прогресс в росте качества надзора, и мы продолжим эту работу. Также двигаемся в направлении валютной либерализации в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений, переходом к большей гибкости обменного курса и возвращением к инфляционному таргетированию.

Обменный курс будет и дальше выполнять функцию поглотителя шоков и помогать экономике приспосабливаться к внутренним и внешним изменениям.

Наша политика в сочетании с управляемой гибкостью и дальше будет предотвращать чрезмерные колебания и потерю контроля за инфляционными и курсовыми ожиданиями» - отметил Андрей Пышный.

Также глава Нацбанка указал на «то, что нельзя выносить за скобки».

«В ходе миссии украинская команда озвучила свою позицию по недопустимости возобновления и визита миссии Фонда в РФ для проведения консультаций по статье IV Соглашения МВФ. Последствия возобновления сотрудничества с рф со стороны такой влиятельной международной финансовой организации могут быть крайне негативными и будут точно противоречить глобальной повестке дня.

Сегодня весь цивилизованный мир борется за то, чтобы минимизировать ресурсы россии, усилить санкционное давление и, наконец, остановить военную агрессию россии, цена которой слишком хорошо известна именно представителям Фонда.

В то же время возобновление сотрудничества МВФ с рфможет быть воспринято как страной-агрессором, так и другими странами, как расширение возможностей для возобновления диалога с россией и легитимизации всех потерь, нанесенных Украине» - подчеркнул он.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 10 сентября назвал переговоры с миссией МВФ «сложными».

«Трудная работа, непростая миссия, сложные переговоры с МВФ, много вызовов, фактически эта миссия смотрит вперед в 2025 год», – заявил он. Сложность заключается в том, что когда Украина планировала бюджет 2024 совместно с МВФ, одним из прогнозов партнеров было, что война будет продолжаться до лета 2024 года. «В 2025-й год сегодня фактически мы заходим с нуля, и поэтому эта миссия такова, скажем, неординарная, сложная. Партнеры не дают средств на Вооруженные силы, мы должны финансировать это самостоятельно. Мы находим ресурсы как в заимствованиях на внутреннем рынке, так и других финансовых инструментах, но важно, что Украина финансирует украинскую армию самостоятельно. И потому одним из источников, мы видим, это увеличение военного сбора», – резюмировал он.

Автор: Наталя Мамченко

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