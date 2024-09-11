На Тернопольщине работники почтового отделения наворовали из посылок дроны для ВСУ на 6 млн гривен

Начальник почтового отделения и подчиненные организовали схему похищения беспилотников.

Источник фото: npu.gov.ua

На Тернопольщине начальник почтового отделения вместе с подчиненными организовал масштабную схему присвоения беспилотников, предназначенных для военных. Общая стоимость похищенных квадрокоптеров составляет почти 6 миллионов гривен. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Злоумышленники, среди которых были двое жителей Тернополя, один из которых занимал должность начальника почтового отделения, присваивали беспилотники из отправлений для украинских защитников. После этого коробки с беспилотниками перепаковывали, наполняя их хламом, который имел аналогичный вес и габариты.

Проданные квадрокоптеры реализовывались через интернет по сниженным ценам. Оплата поступала на подконтрольные счета дропов и криптокошельки. Один из фигурантов даже зарегистрировал ФЛП для получения платежей.

Следователи Нацполиции и оперативники киберполиции провели 14 обысков во Львовской области и Киеве, изъяв 15 мобильных телефонов, компьютерную технику, 25 банковских карт, документы и черновые записи. Заблокированы также цифровые активы на криптокошельках злоумышленников.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и возможностью запрета на занятие определенных должностей. Суд избрал меры пресечения - личное обязательство и ночной домашний арест. Продолжаются следственные действия для установления всех причастных лиц.

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