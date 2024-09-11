В Дрездене упала часть моста через Эльбу

Обрушение повлекло за собой остановку движения через мост, а также заблокировало проход судов по Эльбе.

Источник фото: DPA

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В центре немецкого города Дрезден рано утром обрушились части моста Каролы. Закрыта вся территория вокруг моста в историческом центре.

Как пишет DPA, в воду рухнул сегмент моста протяженностью в сто метров, по которому были проложены трамвайные пути.

Мост Каролы является одним из важнейших мостов Дрездена. Конструкция протяженностью около 100 метров была построена в 1967-1971 годах. Это один из четырех мостов, пересекающих Эльбу в центре города.

«Часть моста Каролы в Дрездене обрушилась! Вся территория вокруг моста Каролы, водный путь Эльбы, а также велодорожка и пешеходная дорожка полностью закрыты!», - сообщает полиция земли Саксония.

К счастью, обошлось без пострадавших.

По реке невозможен проход судам, этот водный путь имеет федеральное, то есть общегосударственное значение.

Кроме того, повреждены две теплотрассы, поэтому отсутствуют централизованные поставки горячей воды.

Пожарные и другие спасательные службы используют беспилотники, чтобы выяснить масштабы повреждений и дальнейшие угрозы. Причины аварии выясняются.

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