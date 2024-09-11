Практика судов
  1. В Украине

В Одессе построят солнечную электростанцию на случай блэкаутов

13:28, 11 сентября 2024
Одесский горсовет одобрил проект солнечной электростанции мощностью 150 кВт для КП «Одесгорсвет».
В Одессе построят солнечную электростанцию на случай блэкаутов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коммунальное предприятие «Одесгорсвет» получит новую солнечную электростанцию мощностью 150 кВт. Проект был одобрен на заседании комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Одесского горсовета.

Электростанция, которая появится на территории КП «Одесгорсвет» на улице Средней, 37, поможет накапливать электричество на случай блэкаутов. Запланирован монтаж 275 солнечных панелей на площади 750 кв. м. Для реализации проекта сначала нужно укрепить крышу здания и провести ремонт энергосетей.

Общая стоимость проекта составляет 23,8 миллиона гривен. Основные расходы связаны с приобретением оборудования, в частности, солнечных панелей, инверторов и батарей накопления. Эксперты отмечают, что батареи являются самым дорогим компонентом, но необходимы для обеспечения эффективной работы станции, как показывает опыт в других учреждениях.

Работы планируют начать в начале следующего года, но сроки могут меняться из-за проведения тендера и поставки оборудования. Депутаты отмечают, что станция окупится не ранее чем за семь лет. В то же время, ее возможность генерировать 310-320 тысяч кВт⋅ч в год позволит сэкономить более двух миллионов гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Осуществление Минобороны выплаты частями единовременного денежного пособия до момента законодательного нормирования такого порядка является противоправным – заключение Верховного Суда

Верховный Суд высказался по поводу противоправности осуществления Минобороны выплаты частями единовременной денежной помощи по делу по иску матери погибшего военнослужащего к ТЦК и Минобороны.

Обменный курс и дальше будет выполнять функцию поглотителя шоков – глава Нацбанка Андрей Пышный подытожил результаты миссии МВФ

Украина должна провести кропотливую работу по аккумулированию внутренних ресурсов – Андрей Пышный прокомментировал соглашение на уровне персонала с миссией МВФ.

Изменения в УПК, создание Высшего админсуда, аудит НАБУ, состав наблюдательного совета «Укрэнерго», курс и сбор налогов – какие условия назвали в МВФ

В заявлении МВФ указано, что война продолжится в 2025 году, и перечислены соответствующие реформы для Украины, чтобы она могла получить финансирование.

В Госаудитслужбе считают, что у судебной власти нет органа контроля за использованием бюджетных средств, поэтому взяли на себя миссию проверить суды

Высший совет правосудия, утверждая положение об ГСА, не определил для Государственной судебной администрации полномочия по контролю за использованием судами бюджетных средств, считает Аудитслужба.

Ситуация с подсудностью дел дошла уже до того, что пора создать справочник территориальной подсудности местных общих судов – Совет судей

В Совете судей Украины сообщили, что в вопросах территориальной подсудности судебных дел путаются уже сами судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду