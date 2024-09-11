В Одессе построят солнечную электростанцию на случай блэкаутов

Одесский горсовет одобрил проект солнечной электростанции мощностью 150 кВт для КП «Одесгорсвет».

Коммунальное предприятие «Одесгорсвет» получит новую солнечную электростанцию мощностью 150 кВт. Проект был одобрен на заседании комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов Одесского горсовета.

Электростанция, которая появится на территории КП «Одесгорсвет» на улице Средней, 37, поможет накапливать электричество на случай блэкаутов. Запланирован монтаж 275 солнечных панелей на площади 750 кв. м. Для реализации проекта сначала нужно укрепить крышу здания и провести ремонт энергосетей.

Общая стоимость проекта составляет 23,8 миллиона гривен. Основные расходы связаны с приобретением оборудования, в частности, солнечных панелей, инверторов и батарей накопления. Эксперты отмечают, что батареи являются самым дорогим компонентом, но необходимы для обеспечения эффективной работы станции, как показывает опыт в других учреждениях.

Работы планируют начать в начале следующего года, но сроки могут меняться из-за проведения тендера и поставки оборудования. Депутаты отмечают, что станция окупится не ранее чем за семь лет. В то же время, ее возможность генерировать 310-320 тысяч кВт⋅ч в год позволит сэкономить более двух миллионов гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.