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В Одесі збудують сонячну електростанцію на випадок блекаутів

13:28, 11 вересня 2024
Одеська міськрада схвалила проєкт сонячної електростанції потужністю 150 кВт для КП «Одесміськсвітло».
В Одесі збудують сонячну електростанцію на випадок блекаутів
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Комунальне підприємство «Одесміськсвітло» отримає нову сонячну електростанцію потужністю 150 кВт. Проєкт було схвалено на засіданні комісії з питань планування, бюджету і фінансів Одеської міськради.

Електростанція, яка з'явиться на території КП «Одесміськсвітло» на вулиці Середній, 37, допоможе накопичувати електрику на випадок блекаутів. Заплановано монтаж 275 сонячних панелей на площі 750 кв. м. Для реалізації проєкту спочатку потрібно укріпити дах будівлі та провести ремонт енергомереж.

Загальна вартість проєкту складає 23,8 мільйони гривень. Основні витрати пов'язані з придбанням обладнання, зокрема, сонячних панелей, інверторів і батарей накопичування. Експерти зазначають, що батареї є найдорожчим компонентом, але необхідні для забезпечення ефективної роботи станції, як показує досвід в інших установах.

Роботи планують розпочати на початку наступного року, але строки можуть змінюватися через проведення тендеру та постачання обладнання. Депутати зазначають, що станція окупиться не раніше ніж за сім років. Водночас, її можливість генерувати 310-320 тисяч кВт⋅год на рік дозволить зекономити понад два мільйони гривень.

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