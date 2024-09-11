Изменения в УПК, создание Высшего админсуда, аудит НАБУ, состав наблюдательного совета «Укрэнерго», курс и сбор налогов – какие условия назвали в МВФ

В заявлении МВФ указано, что война продолжится в 2025 году, и перечислены соответствующие реформы для Украины, чтобы она могла получить финансирование.

Команда Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гэвином Греем провела в Киеве дискуссии с украинскими властями в течение 4-10 сентября по Пятому пересмотру 4-летнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) Украины.

«Сотрудники МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала по Пятому пересмотру EFF. Соглашение подлежит одобрению исполнительным советом МВФ, рассмотрение которого ожидается в ближайшие недели», - отметил Гэвин Грей.

При одобрении исполнительным советом МВФ Украина получит доступ к около 1,1 миллиардам долларов США.

Судя по заявлению МВФ, в дальнейшем Украина должна усилить сбор налогов, а также борьбу с уклонением от их уплаты, продолжить реализацию Национальной стратегии доходов (НСД).

Также должна быть проведена реформа таможни. В частности, должна быть усилена ключевая роль Министерства финансов в надзоре за таможней, а также необходимо реформировать процесс отбора руководителя таможни и других ключевых должностных лиц. Напомним, 29 августа Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 6490-д по установлению особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведения аттестации должностных лиц таможенных органов.

Что касается курса (ранее сообщалось, что МВФ настаивает на девальвации гривны), то, как указано в заявлении, «обменный курс должен продолжать действовать как амортизатор и приспосабливаться к рыночным фундаментальным показателям, тем самым помогая сохранить внешнюю стабильность».

Кроме того, в МВФ перечислили реформы, которые следует провести Украине. Речь идет о следующих.

Изменения в УПК. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», речь идет о том, чтобы отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении, а также по истечении сроков и ходатайства обвиняемого или потерпевших предоставить полномочия следственному судье своевременно обязать прокуроров принять решение о досудебном расследовании (закрыть производство или завершить досудебное расследование) или отклонить ходатайство (структурный ориентир – конец октября 2024 г.). По сути, истечение сроков, выделенных правоохранителям, чтобы провести расследование после уведомления лица о подозрении, не будет основанием для закрытия дела.

Создание нового Высшего административного суда. Ранее мы писали, что в соответствии с требованиями МВФ, Украина должна до декабря 2024 года принять закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель с решающим голосованием независимых экспертов с международным опытом работы в Общественном совете международных экспертов (ГРМЕ).

При этом в компетенцию нового суда (ВАСУ) попадут дела, относящиеся к компетенции ликвидированного Окружного административного суда Киева об обжаловании актов национальных государственных органов, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, в дополнение к административным делам против процедур отборочных комиссий и внешних ревизионных комиссий привлечением независимых экспертов (таких как НАПК, НАБУ и САП). Таким образом, вопрос результатов конкурсов на должности в Высший совет правосудия, Службы дисциплинарных инспекторов, ВККС, НАБУ, САП, НАПК и т.д. будет в компетенции нового суда – ВАСУ. Аналогично его компетенции будет относиться вопрос обжалования результатов аудита НАБУ.

Реформирование Счетной палаты Украины.

Первый внешний аудит Национального антикоррупционного бюро.

Есть и новое требование о том, что «полный состав наблюдательного совета «Укрэнерго» должен быть возобновлен до конца декабря».

Также в миссии МВФ указали, что встретились в Киеве с «гражданским обществом».

Как МВФ оценил ситуацию в Украине

В заявлении МВФ говорится, что экономика оставалась устойчивой в первой половине 2024 года, «но встречные ветры усиливаются, и перспективы остаются чрезвычайно неопределенными». «Продолжающаяся война приведет к новым потребностям в финансировании, требуя решительных политических усилий со стороны властей и широкомасштабной поддержки доноров» - отметили в МВФ.

Как указали в МВФ, во второй половине 2024 года ожидается экономическое замедление из-за повторных атак на энергетическую инфраструктуру и влияния войны на рынки труда и доверие. «Решение дефицита энергии накануне зимы критически важно, что требует скоординированных усилий, в том числе с международными партнерами. Поскольку война, как ожидается, продлится до 2025 года, рост реального ВВП составит 2,5-3,5%. Ожидается, что к концу 2024 года инфляция вырастет примерно до 9%. Риски для перспектив остаются очень высокими» - отметили в Фонде.

По словам представителей МВФ, украинский бюджет на 2025 год должен учитывать финансовые ограничения и цели по устойчивости долга, и решительные усилия по мобилизации внутренних доходов критически важны.

«Налоговые поступления должны возрасти в 2025 году и далее, чтобы создать пространство для критически важных расходов, сохранить необходимые резервы и восстановить фискальную стабильность. Достижение этого потребует внедрения постоянных мер налоговой политики и неустанных усилий по устранению существующих возможностей по уклонению от уплаты налогов, улучшению соблюдения законодательства и борьбе с теневой экономикой в ​​соответствии с Национальной стратегией доходов (НСД).

Законодательство по реформированию Таможенного кодекса должно подтвердить центральную роль Министерства финансов в надзоре за таможней, в то время как следует ввести надежные процессы для выбора постоянного руководителя таможни, а также других ключевых руководящих ролей», - отметили в МВФ.

Также в Фонде отметили, что риски роста инфляции снизили возможности для дальнейшего смягчения до конца года, и монетарная политика остается соответствующей и соответствует достижению целевой инфляции в среднесрочной перспективе.

Обменный курс должен продолжать действовать в качестве амортизатора и приспосабливаться к рыночным фундаментальным показателям, тем самым помогая сохранить внешнюю стабильность. Соответствующая денежно-кредитная политика в сочетании с системой управляемой гибкости обменного курса должна помочь предотвратить чрезмерную волатильность обменного курса и снятие курсовых и инфляционных ожиданий. Взвешенный и поэтапный подход к валютной либерализации должен продолжаться в соответствии со стратегией Национального банка Украины (НБУ) и общим комплексом политических мер.

«Эффективные системы управления имеют решающее значение для продолжительного роста, выравнивания условий игры и достижения пути вступления в ЕС. В этой связи следует продолжать укреплять независимость, компетентность и авторитет антикоррупционных и судебных учреждений.

В частности, ключевым является усиление Уголовного процессуального кодекса, создание нового Высшего административного суда и реформирование Счетной палаты Украины. Первый внешний аудит Национального антикоррупционного бюро является краткосрочным приоритетом. Полный состав наблюдательного совета «Укрэнерго» должен быть восстановлен до конца декабря», - подчеркивается в заявлении МВФ.

«Чтобы сохранить финансовую стабильность и повысить готовность к потенциальным потрясениям, приоритеты включают укрепление системы санации банков, планирование на случай непредвиденных ситуаций и управление банками», - добавили там.

Автор: Наталя Мамченко

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