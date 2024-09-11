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Сколько жалоб на домашнее насилие зафиксировали в первом полугодии 2024 года – Дмитрий Лубинец озвучил цифры

13:10, 11 сентября 2024
Омбудсман отмечает, что это серьезная проблема, которая часто остается скрытой.
Сколько жалоб на домашнее насилие зафиксировали в первом полугодии 2024 года – Дмитрий Лубинец озвучил цифры
Источник фото: Униан
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В течение первого полугодия 2024 уполномоченные органы получили более 97 тысяч обращений от украинцев, которые сообщали о случаях домашнего насилия.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный отмечает, что это серьезная проблема, которая часто остается скрытой. Кроме того, пострадавшие часто скрывают проблему, боясь реакции обидчика и осуждения общества.

Домашнее насилие может иметь разные формы, в частности:

  • физическое – включает оплеухи, пинки, толкание, кусание, а также незаконное лишение свободы, нанесение побоев, неоказание помощи, причинение смерти и т.п.;
  • психологическое – предполагает вербальные оскорбления, угрозы или унижения, а также преследование, запугивание и другие действия, целью которых является ограничить волеизъявление человека или контролировать его репродуктивную сферу;
  • сексуальное – любые действия сексуального характера, которые обидчик совершает по отношению к совершеннолетнему без его согласия или по отношению к ребенку независимо от его желания, или в присутствии ребенка и т.п.;
  • экономическое – включает умышленное лишение жилья, еды, одежды, другого имущества, средств или документов или оставление без присмотра или запрет работать/принуждать к труду и т.д.

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