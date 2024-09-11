Практика судів
  1. В Україні

Скільки скарг на домашнє насилля зафіксували у першому півріччі 2024 року – Дмитро Лубінець озвучив цифри

13:10, 11 вересня 2024
Омбудсман наголошує, що це серйозна проблема, яка часто залишається прихованою.
Скільки скарг на домашнє насилля зафіксували у першому півріччі 2024 року – Дмитро Лубінець озвучив цифри
Джерело фото: Уніан
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом першого півріччя 2024 року уповноважені органи отримали понад 97 тисяч звернень від українців, які повідомляли про випадки домашнього насилля.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Уповноважений наголошує, що це серйозна проблема, яка часто залишається прихованою. Окрім того, постраждалі особи часто приховують проблему, боячись реакції кривдника та осуду суспільства.

Домашнє насилля може мати різні форми, зокрема:

  • фізичне – включає ляпаси, стусани, штовхання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, ненадання допомоги, заподіяння смерті тощо;
  • психологічне – передбачає вербальні образи, погрози чи приниження, а також переслідування, залякування та інші дії, метою яких є обмежити волевиявлення людини або контролювати її репродуктивну сферу;
  • сексуальне – будь-які дії сексуального характеру, які кривдник вчиняє стосовно повнолітнього без його згоди або стосовно дитини незалежно від її бажання, або в присутності дитини тощо;
  • економічне – включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або залишення без догляду чи заборону працювати/примушувати до праці тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокуратура відповідатиме на запитання суспільства зрозумілою мовою – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя в частині реформи прокуратури

Перевірка доброчесності прокурорів для призначення і просування в кар’єрі, розширення переліку стягнень і ефективна комунікація з суспільством – проект Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2024-2029 роки.

Здійснення Міноборони виплати частинами одноразової грошової допомоги до моменту законодавчого унормування такого порядку є протиправним – висновок Верховного Суду

Верховний Суд висловився щодо протиправності здійснення Міноборони виплати частинами одноразової грошової допомоги у справі за позовом матері загиблого військовослужбовця до ТЦК і Міноборони.

Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків – голова Нацбанку Андрій Пишний підсумував результати місії МВФ

Україна має провести кропітку роботу з акумулювання внутрішніх ресурсів – Андрій Пишний прокоментував угоду на рівні персоналу з місією МВФ.

Зміни до КПК, створення Вищого адмінсуду, аудит НАБУ, склад наглядової ради «Укренерго», курс і збір податків – які умови назвали в МВФ

У заяві МВФ вказано, що війна продовжиться у 2025 році, і перелічені відповідні реформи для України, аби вона могла отримати фінансування.

У Держаудитслужбі вважають, що у судовій владі немає органу контролю за використанням бюджетних коштів, тому взяли на себе місію перевірити суди

Вища рада правосуддя, затверджуючи положення про ДСА, не визначила для Державної судової адміністрації повноваження стосовно контролю за використанням судами бюджетних коштів, вважає Аудитслужба.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду