Скільки скарг на домашнє насилля зафіксували у першому півріччі 2024 року – Дмитро Лубінець озвучив цифри

Омбудсман наголошує, що це серйозна проблема, яка часто залишається прихованою.

Джерело фото: Уніан

Протягом першого півріччя 2024 року уповноважені органи отримали понад 97 тисяч звернень від українців, які повідомляли про випадки домашнього насилля.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Уповноважений наголошує, що це серйозна проблема, яка часто залишається прихованою. Окрім того, постраждалі особи часто приховують проблему, боячись реакції кривдника та осуду суспільства.

Домашнє насилля може мати різні форми, зокрема:

фізичне – включає ляпаси, стусани, штовхання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, ненадання допомоги, заподіяння смерті тощо;

– включає ляпаси, стусани, штовхання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, ненадання допомоги, заподіяння смерті тощо; психологічне – передбачає вербальні образи, погрози чи приниження, а також переслідування, залякування та інші дії, метою яких є обмежити волевиявлення людини або контролювати її репродуктивну сферу;

– передбачає вербальні образи, погрози чи приниження, а також переслідування, залякування та інші дії, метою яких є обмежити волевиявлення людини або контролювати її репродуктивну сферу; сексуальне – будь-які дії сексуального характеру, які кривдник вчиняє стосовно повнолітнього без його згоди або стосовно дитини незалежно від її бажання, або в присутності дитини тощо;

– будь-які дії сексуального характеру, які кривдник вчиняє стосовно повнолітнього без його згоди або стосовно дитини незалежно від її бажання, або в присутності дитини тощо; економічне – включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або залишення без догляду чи заборону працювати/примушувати до праці тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.