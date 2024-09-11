На Одещині водій вантажівки відром відсипав надлишковий вантаж до іншого авто і сплав 68 тисяч гривень штрафу

Для продовження руху порушник був змушений перевантажити 9 т надлишкового вантажу до іншого авто.

Під час рейдової перевірки на автодорозі Н-33 інспектори Укртрансбезпеки Відділу державного нагляду (контролю) в Одеській області на пункті здійснення габаритно-вагового контролю зупинили вантажний автомобіль MAN, що мав ознаки перевантаження. Про це розповіли в Укртрансбезпеки.

Перевірка виявила перевищення загальної маси вантажівки на 22,9%: 49,02 т при дозволеному максимальному навантаженню в 40 т.

За дане порушення передбачена відповідальність у розмірі 34 000 гривень (абз. 16 ч.1 ст. 60 ЗУ «Про автомобільний транспорт»).

До усунення вагових порушень на авто було встановлено блокувальний пристрій. Для продовження руху порушник був змушений перевантажити надлишок вантажу до іншого авто.

Також на вантажовідправника за внесення недостовірних відомостей про масу вантажу до ТТН буде накладено штраф у розмірі 34 000 гривень (ч. 3 ст. 132-2 КУпАП).

Відтак порушники мають сплатити 68 000 грн штрафу до бюджету.

Укртрансбезпека закликає перевізників дотримуватися встановлених габаритно-вагових норм. Це дозволить зберегти дорожню інфраструктуру та уникнути непередбачених видатків.

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