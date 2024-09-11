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В Одесской области водитель грузовика ведром отсыпал излишний груз в другое авто и уплатил 68 тысяч гривен штрафа

12:52, 11 сентября 2024
Для продолжения движения нарушитель был вынужден перегрузить 9 т избыточного груза в другое авто.
В Одесской области водитель грузовика ведром отсыпал излишний груз в другое авто и уплатил 68 тысяч гривен штрафа
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Во время рейдовой проверки на автодороге Н-33 инспекторы Укртрансбезопасности Отдела государственного надзора (контроля) в Одесской области на пункте осуществления габаритно-весового контроля остановили грузовой автомобиль MAN, имевший признаки перегрузки. Об этом рассказали в Укртрансбезопасности.

Проверка выявила превышение общей массы грузовика на 22,9%: 49,02 т при разрешенной максимальной нагрузке в 40 т.

За данное нарушение предусмотрена ответственность в размере 34 000 гривен (абз. 16 ч.1 ст. 60 ЗУ «Об автомобильном транспорте»).

До устранения весовых нарушений на авто было установлено блокировочное устройство. Для продолжения движения нарушитель был вынужден перегрузить избыток груза в другое авто.

Также на грузоотправителя за внесение недостоверных сведений о массе груза в ТТН будет наложен штраф в размере 34 000 гривен (ч. 3 ст. 132-2 КУоАП).

Поэтому нарушители должны уплатить 68 000 грн штрафа в бюджет.

Укртрансбезопасность призывает перевозчиков придерживаться установленных габаритно-весовых норм. Это позволит сохранить дорожную инфраструктуру и избежать непредвиденных расходов.

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