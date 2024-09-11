В Киеве ограничат движение из-за проведения Саммита Крымской платформы

В Киеве временно перекрывают центральные улицы.

Сегодня в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения в связи с проведением Саммита Крымской платформы, сообщает патрульная полиция. Основные ограничения будут касаться центральной части города, где продолжаются усиленные меры безопасности. Об этом предупредили в полиции.

Во время саммита ожидается участие руководства Украины и ряда иностранных гостей, что требует дополнительных мер контроля и безопасности.

«В связи с проведением Саммита Крымской платформы, сегодня в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центральной части города. Продолжаются меры безопасности», - говорится в информации.

Водителям рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании своих маршрутов и следовать указаниям патрульных во избежание неудобств.

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