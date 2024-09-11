У Києві обмежать рух через проведення Саміту Кримської платформи

У Києві тимчасово перекривають центральні вулиці.

Сьогодні в Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху у зв'язку з проведенням Саміту Кримської платформи, повідомляє патрульна поліція. Основні обмеження стосуватимуться центральної частини міста, де тривають посилені заходи безпеки. Про це попередили у поліції.

Під час саміту очікується участь керівництва України та низки іноземних гостей, що вимагає додаткових заходів контролю та безпеки.

«У звʼязку з проведенням Саміту Кримської платформи, сьогодні у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які запроваджені здебільшого в центральній частині міста. Тривають безпекові заходи», - йдеться в інформації.

Водіям рекомендують враховувати тимчасові обмеження при плануванні своїх маршрутів і дотримуватися вказівок патрульних для уникнення незручностей.

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