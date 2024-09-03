Верховная Рада провалила голосование за повышение налогов, но вернется к нему – возможно, вместе с реформой таможни

Законопроект о повышении налогов могут принять вместе с реформой таможни.

Верховная Рада 3 сентября не смогла принять доработанный законопроект о повышении налогов 11416-д – не хватило 3 голосов. Его отправили на повторное первое чтение. Как отметил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк, сначала нужно принять реформу таможни.

Напомним, 29 августа Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 6490-д об установлении особенностей прохождения службы в таможенных органах и проведении аттестации должностных лиц таможенных органов.

Следует отметить, что уже экс-спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер ранее заявила, что «Соединенные Штаты Америки рекомендуют Украине сосредоточиться на увеличении доходов через реформирование таможни и борьбу с серыми рынками, а не на повышении налогов». В то же время, в МВФ поддерживают повышение налогов.

Впрочем, непонятно, насколько быстро такое реформирование таможни может дать результат при его принятии. Ведь, по словам главы бюджетного Комитета и министра финансов Украины, украинские военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов.

При этом международные партнеры не финансируют выплату зарплат военнослужащим.

Напомним, что от повышения налогов правительство поначалу надеялось получить в 2024 году 125 млрд грн. Впрочем, доработанный законопроект о повышении налогов 11416-д предусматривает всего 30 млрд.

В то же время потребность расходов на оборону составляет 500 млрд грн уже в этом году.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 3 сентября Верховная Рада одобрила за основу законопроект 11417 об изменениях в бюджет и увеличении расходов на оборону на 500 млрд.

Автор: Наталья Мамченко

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