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Спецпредставитель США Пенни Прицкер предложила искать пути наполнения бюджета Украины на рынках электроники, сигарет и алкоголя

14:49, 30 июля 2024
По мнению Пенни Прицкер, украинский бюджет можно наполнить за счет продавцов электроники, сигарет и алкоголя.
Спецпредставитель США Пенни Прицкер предложила искать пути наполнения бюджета Украины на рынках электроники, сигарет и алкоголя
Источник фото: Getty Images
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Соединенные Штаты Америки рекомендуют Украине сосредоточиться на увеличении доходов через реформирование таможни и борьбу с серыми рынками, а не на повышении налогов. Об этом заявила специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер во время брифинга в Киеве, пишет Укринформ.

«У вас есть доходы, которых вы не получаете и которые вы должны были бы получить сегодня. Давайте сосредоточимся сначала на этом», - отметила Прицкер. Она подчеркнула, что реформирование таможни через цифровизацию может существенно уменьшить уровень коррупции.

Прицкер также отметила потенциальные прибыли от борьбы с серыми рынками, в частности, рынками сигарет, алкоголя и электроники. Особенно это касается рынка электроники, где значительная доля доходов теряется из-за контрабанды.

«На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на большом рынке, также есть огромный источник прибыли. И поэтому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь», - пояснила спецпредставитель США.

По некоторым оценкам, только на нелегальной торговле техникой Apple бюджет Украины ежегодно недополучает до 25 млрд гривен.

Спецпредставитель США призвала украинское правительство уделить особое внимание этим вопросам, что может стать весомым источником государственных доходов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало - как оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн. Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов.

Как известно, соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду. В частности, речь идет о том, что Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Параллельно для финансирования этих расходов необходимо повысить налоги. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», повышение с 1,5% до 5% военного сбора с зарплат граждан даст в бюджет около 45 млрд грн в 2024 году, а установление обязанности уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации, в размере 15% стоимости – принесет 10 млрд грн. Это предусматривает законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов.

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