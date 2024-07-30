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Спецпредставниця США Пенні Пріцкер запропонувала шукати шляхи наповнення бюджету України на ринках електроніки, сигарет та алкоголю

14:49, 30 липня 2024
На думку Пенні Пріцкер, український бюджет можна наповнити за рахунок продавців електроніки, сигарет та алкоголю.
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер запропонувала шукати шляхи наповнення бюджету України на ринках електроніки, сигарет та алкоголю
Джерело фото: Getty Images
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Сполучені Штати Америки рекомендують Україні зосередитися на збільшенні прибутків через реформування митниці та боротьбу із сірими ринками, а не на підвищенні податків. Про це заявила спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час брифінгу в Києві, пише Укрінформ.

«У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому», – зазначила Пріцкер. Вона підкреслила, що реформування митниці через цифровізацію може суттєво зменшити рівень корупції.

Пріцкер також наголосила на потенційних прибутках від боротьби із сірими ринками, зокрема, ринками сигарет, алкоголю та електроніки. Особливо це стосується ринку електроніки, де значна частка прибутків втрачається через контрабанду.

«На сірих ринках сигарет, алкоголю або електроніки, яка може бути продана на великому ринку, також є величезне джерело прибутку. І тому ми заохочували український уряд зосередитися на цьому в першу чергу», – пояснила спецпредставниця США.

За деякими оцінками, лише на нелегальній торгівлі технікою Apple бюджет України щорічно недоотримує до 25 млрд гривень.

Спецпредставниця США закликала український уряд приділити особливу увагу цим питанням, що може стати вагомим джерелом державних доходів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Україна змушена була купувати зброю за власний кошт, бо від США нічого не надходило – як виявилося, що на оборону і зарплати військовим не вистачає 500 млрд грн. Військові можуть залишитися без зарплат вже у кінці вересня, якщо Верховна Рада не встигне додати на оборону 500 млрд грн і прийняти підвищення податків.

Як відомо, відповідний законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд наразі внесений у Верховну Раду. Зокрема, там йдеться про те, що Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд.

Паралельно для фінансування цих видатків потрібно підвищити податки. Як раніше писала «Судово-юридична газета», підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету близько 45 млрд грн у 2024 році, а встановлення обов’язку сплати військового збору особами, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації, у розмірі 15% від вартості – принесе 10 млрд грн. Це передбачає законопроект Кабміну 11416 про підвищення податків.

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