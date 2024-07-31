Ухилення від мобілізації з «релігійних переконань»: на Закарпатті викрили ділка

Функціонер місцевої релігійної організації допомагав потенційним призовникам ухилятися від мобілізації з псевдорелігійних переконань.

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На Закарпатті правоохоронці затримали функціонера релігійної організації, який допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації.

Як повідомило Управління СБ України в Закарпатській області, для реалізації оборудки, зловмисник виготовляв своїм «клієнтам» фіктивні документи про приналежність до релігійної організації.

«Це дозволяло призовникам уникати призову через їх начебто «релігійні переконання».

Вартість виготовлення пакету документів становила 1,5 тисячі доларів США», - заявили у СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта. Виявлено і вилучено фіктивні документи, а також гроші, отримані внаслідок протиправної діяльності.

СБУ затримала зловмисника під час отримання ним грошей за чергового ухилянта.

Вирішується питання стосовно повідомлення йому про підозру. Наразі встановлюються інші, причетні до злочину, особи.

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