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Уклонение от мобилизации по «религиозным убеждениям»: на Закарпатье разоблачили дельца

08:31, 31 июля 2024
Функционер местной религиозной организации помогал потенциальным призывникам уклоняться от мобилизации по псевдорелигиозным убеждениям.
Уклонение от мобилизации по «религиозным убеждениям»: на Закарпатье разоблачили дельца
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На Закарпатье правоохранители задержали функционера религиозной организации, который помогал мужчинам уклоняться от мобилизации.

Как сообщило Управление СБ Украины в Закарпатской области, для реализации сделки злоумышленник изготовлял своим «клиентам» фиктивные документы о принадлежности к религиозной организации.

«Это позволяло призывникам избегать призыва из-за их вроде бы «религиозных убеждений».

Стоимость изготовления пакета документов составила 1,5 тысяч долларов США», - заявили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта. Выявлены и изъяты фиктивные документы, а также деньги, полученные в результате противоправной деятельности.

СБУ задержала злоумышленника при получении им денег за очередного уклониста.

Решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении. В настоящее время устанавливаются другие, причастные к преступлению, лица.

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