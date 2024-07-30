Создание электронного правосудия в Украине передали на аутсорс международным партнерам

В частности, международные партнеры наймут отдельных лиц для разработки нормативно-правовых актов в области судопроизводства и деятельности судов, графиков сканирований и проверок и новых бизнес-процессов в сфере судопроизводства.

Построением электронного правосудия в Украине, а именно полноценной Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) будут заниматься эксперты, поиск и наем которых профинансируют международные партнеры. Они проанализируют необходимость новых бизнес-процессов в сфере судопроизводства, разработают график сканирований и проверок, будут заниматься разработкой «нормативки». Об этом свидетельствует сообщение, опубликованное Государственной судебной администрацией.

Следует заметить, что в настоящее время такие случаи не редкость. К примеру, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», проект по отображению военно-учетного документа на портале «Дия» также финансируют иностранные партнеры, как и процесс разработки Резерв+.

Напомним, запуск ЕСИТС в свое время был намечен на первую половину 2018 года, однако полноценно она так и не заработала. В настоящее время ЕСИТС функционирует в виде отдельных модулей, позволяющих подать документы в суд через электронный кабинет, принять участие в судебном заседании с помощью видеоконференции и т.д. Это тоже значительный прогресс, однако замысел относительно цифровизации делопроизводства в судах, автоматизированного распределения дел по определенным критериям в едином дата-центре (а не на местах, в судах), движении дел в электронном виде по инстанциям и т.д. так и не был реализован.

Итак, сейчас при финансовом содействии специализированной международной финансовой организации, основанной на средства Агентства США по международному развитию для содействия укреплению демократии в молодых независимых государствах, объявлен конкурсный отбор по поиску экспертов для усиления команды по реализации проекта по построению ЕСИТС.

В частности, ищут Product Owner (т.е. человека, представляющего проект) для сопровождения проекта «Единая судебная информационно-коммуникационная система».

Он будет координировать разработку технической документации для модернизации ЕСИТС; координировать разработку и имплементацию решения (логика бизнес-процессов, расширение и совершенствование функционала); проводить регулярные встречи с заинтересованными сторонами, чтобы выяснять требования к информационной системе, и разрабатывать регулярные презентации завершенных этапов проекта; координировать работу между проектной командой ЕСИТС, подрядчиками, экспертами в сфере судопроизводства и деятельности судов; координировать интеграцию ЕСИКС с другими информационными системами государства.

Также этот человек будет консультировать по разработке нормативно-правовых актов в области судопроизводства и деятельности судов.

Ищут и аудитора по информационной безопасности для сопровождения проекта «Единая судебная информационно-коммуникационная система» и разработки регламента и графика сканирований и проверок государственных информационных систем; сбора данных о текущем состоянии безопасности государственных информационных систем и подготовки регулярных отчетов из такого анализа; участия в подготовке технической документации, технических требований, технических задач, разработке защитных протоколов по кибербезопасности и других документов, запросов, регламентов и т.п.; подготовке образцовых формулировок к техническим требованиям, адаптации их для конкретных продуктов, участия в приемке работ от подрядчиков, в частности, контроля выполнение мер безопасности; проведения функциональных и технических аудитов и т.д.

Кроме того, ищут бизнес-аналитика, который будет изучать и описывать текущие, разрабатывать новые бизнес-процессы в сфере судопроизводства; анализировать действующее законодательство, регламентирующее судопроизводство и деятельность судов; собирать аналитические данные для усовершенствования модулей ЕСИКС; готовить документацию проекта, в частности, технические требования и задачи, спецификацию для доработки модулей и приложений ЕСИКС и т.д.

Таким образом, группа нанятых отдельно за счет партнеров экспертов возьмет на себя все ключевые процессы, касающиеся построения электронного правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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