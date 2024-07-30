Створення електронного правосуддя в Україні передали на аутсорс міжнародним партнерам

Зокрема міжнародні партнери наймуть окремих осіб для розробки нормативно-правових актів у галузі судочинства та діяльності судів, графіків сканувань і перевірок та нових бізнес-процесів у сфері судочинства.

Побудовою електронного правосуддя в Україні, а саме – повноцінної Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) будуть займатися експерти, пошук та наймання яких профінансують міжнародні партнери. Вони проаналізують потребу в нових бізнес-процесах у сфері судочинства, розроблять графік сканувань і перевірок, займатимуться розробкою «нормативки». Про це свідчить повідомлення, опубліковане Державною судовою адміністрацією.

Слід зауважити, що наразі такі випадки не рідкість. Наприклад, як раніше писала «Судово-юридична газета», проект з відображення військово-облікового документа на порталі Дія також фінансують іноземні партнери, як і процес розробки Резерв+.

Нагадаємо, запуск ЄСІТС в свій час був намічений на першу половину 2018 року, однак повноцінно вона так і не запрацювала. Наразі ЄСІТС функціонує у вигляді окремих модулів, які дозволяють подати документи до суду через Електронний кабінет, взяти участь у судовому засіданні за допомогою відеоконференції тощо. Це теж є значним прогресом, однак задум стосовно цифровізації діловодства в судах, автоматизованого розподілу справ за певними критеріями в єдиному дата-центрі (а не на місцях, в судах), руху справ в електронному вигляді по інстанціях тощо так і не було реалізовано.

Отже, зараз за фінансового сприяння спеціалізованої міжнародної фінансової організації, яка заснована на кошти Агентства США з міжнародного розвитку для сприяння зміцненню демократії в молодих незалежних державах, оголошено конкурсний відбір щодо пошуку експертів для підсилення команди з реалізації проекту з побудови ЄСІТС.

Зокрема, шукають Product Owner (тобто, людину, яка представлятиме проект) для супроводу проекту «Єдина судова інформаційно-комунікаційна система».

Він буде координувати розроблення технічної документації для модернізації ЄСІТС; координувати розроблення та імплементацію рішення (логіка бізнес-процесів, розширення та вдосконалення функціоналу); проводити регулярні зустрічі з зацікавленими сторонами, щоб з’ясовувати вимоги до інформаційної системи, та розробляти регулярні презентації завершених етапів проекту; координувати роботу між проектною командою ЄСІТС, підрядниками, експертами у сфері судочинства та діяльності судів; координувати інтеграцію ЄСІКС з іншими інформаційними системами держави тощо.

Також ця людина буде консультувати щодо розроблення нормативно-правових актів у галузі судочинства та діяльності судів.

Шукають і аудитора з інформаційної безпеки для супроводу проекту «Єдина судова інформаційно-комунікаційна система», який буде розробляти регламент та графік сканувань і перевірок державних інформаційних систем; збирати дані про поточний стан безпеки державних інформаційних систем та готувати регулярні звіти на підставі такого аналізу; брати участь у підготовці технічної документації, технічних вимог, технічних завдань, розробленні захисних протоколів із кібербезпеки та інших документів, запитів, регламентів тощо; готувати взірцеві формулювання до технічних вимог, адаптувати їх для конкретних продуктів, брати участь у прийманні робіт від підрядників, зокрема, контролювати виконання заходів безпеки; проводити функціональні й технічні аудити тощо.

Крім того, винаймуть бізнес-аналітика, який буде вивчати та описувати поточні, розробляти нові бізнес-процеси у сфері судочинства; аналізувати чинне законодавство, що регламентує судочинство та діяльність судів; збирати аналітичні дані для вдосконалення модулів ЄСІКС; готувати документацію проєкту, зокрема технічні вимоги та завдання, специфікацію для доопрацювання модулів та застосунків ЄСІКС тощо.

Таким чином група винайнятих окремо за рахунок партнерів експертів візьме на себе всі ключові процеси, які стосуються побудови електронного правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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