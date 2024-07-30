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В Одесі 37-річний наркокондитер продавав випічку з наркотиками за криптовалюту

21:07, 30 липня 2024
В Одесі затримали наркоторговця, який маскував заборонені речовини під кондитерські вироби.
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Поліцейські в Одесі затримали 37-річного місцевого жителя, який тривалий час займався наркобізнесом. Заборонені речовини він доставляв клієнтам за допомогою посилок, маскуючи їх під кондитерські вироби та декоративні свічки. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Чоловік отримував гроші за свою діяльність через криптогаманець. За кожну успішну угоду він отримував близько 12 доларів. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, раніше судимий за наркозлочини, за вказівкою невідомих осіб збував наркотичні засоби та психотропні речовини не лише в Одесі, а й по всій Україні. Клієнтами були жителі Київської, Львівської, Харківської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Для приховування своєї незаконної діяльності він відправляв посилки під вигаданими іменами. Поліцейські задокументували сім таких угод, а також вилучили зразки товару, який виявився особливо небезпечним наркотичним засобом – канабісом, і психотропною речовиною – тетрагідроканабінолом.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого було вилучено ємкості з речовинами рослинного походження, електронні ваги, вакууматори, мобільний телефон, стартові пакети мобільних операторів та експрес-накладні поштових відправлень. Всі вилучені речовини були направлені на експертизу для визначення ваги та їхньої належності до наркотичних.

Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Його дії кваліфікуються як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, поліцейські працюють над встановленням каналу постачання заборонених речовин та інших осіб, причетних до цього наркоторговця.

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