За словами прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе, війна в Україні закінчиться наступного року, а результат не залежатиме від того, хто прийде до влади у США.

Війна в Україні закінчиться вже 2025 року. Цей результат не залежатиме від того, хто прийде до Білого дому у США. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе в ефірі телеканалу Imedi

Говорячи про вибори в США, глава грузинського уряду заявив, що Тбілісі поважатиме будь-який вибір Вашингтона і готовий співпрацювати з будь-якою адміністрацією Білого дому, яка незабаром сформується. Різниця лише в тому, чи закінчиться війна раніше чи пізніше.

«У будь-якому разі, я думаю, що війна закінчиться наступного року, буде це та, чи інша адміністрація, і саме після війни буде легше перезавантажити стосунки з будь-якою адміністрацією, чи то «демократ», чи то «республіканець». США — наш стратегічний партнер, і ми перебуваємо в режимі очікування. Головне, що ми бачимо наступні кроки. Якщо будуть зустрічні кроки, то, звичайно, ніщо не завадить відновити відносини», - сказав Іраклій Кобахідзе.

У свою чергу, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що війна в країні буде продовжуватись і у 2025 році, тому Україна разом з МВФ оцінює додаткову фінансову потребу на 2025 рік з боку партнерів у розмірі 12-15 млрд доларів. Про це він сказав інтерв’ю «РБК-Україна».

Він нагадав, що при підготовці діючої програми з МВФ один з ключових параметрів визначав, що активна фаза війни діятиме до середини 24-го року, але цей прогноз не реалізувався.

«Зараз ми постійно проговорюємо з нашими партнерами, що нам потрібно додаткове фінансове запевнення, тому що війна буде продовжена у 2025 році і нам потрібно мати буфер», - сказав міністр, оцінивши додаткові потреби на 2025 рік у 12-15 млрд доларів.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що війна в Україні закінчиться, це процес є закономірним.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що план дій для досягнення миру в країні буде готовим до кінця листопада.

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