Здійснюючи тиск на рф, можна домовитися про дипломатичне врегулювання – Зеленський про закінчення війни

Президент вважає, що не всі території відвойовуються силою і весь світ повинен чинити тиск на рф.

Джерело фото: ВВС

Як відомо, минулого місяця Швейцарія приймала Саміт миру, але рф не була запрошена. Після цього Володимир Зеленський заявив, що представники рф мають бути присутніми на другому Саміті миру, запланованому на листопад.

В інтервʼю британському «ВВС», Президент сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

«Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти», – сказав він, додавши, що слабкіша рф на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

«Здійснюючи тиск на росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання», - сказав Зеленський.

Також Президент сказав «BBC», що він передбачає час, коли він піде у відставку з поста Президента.

«Але не раніше, ніж закінчиться війна», - сказав він.

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