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Здійснюючи тиск на рф, можна домовитися про дипломатичне врегулювання – Зеленський про закінчення війни

11:26, 19 липня 2024
Президент вважає, що не всі території відвойовуються силою і весь світ повинен чинити тиск на рф.
Здійснюючи тиск на рф, можна домовитися про дипломатичне врегулювання – Зеленський про закінчення війни
Джерело фото: ВВС
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Як відомо, минулого місяця Швейцарія приймала Саміт миру, але рф не була запрошена. Після цього Володимир Зеленський заявив, що представники рф мають бути присутніми на другому Саміті миру, запланованому на листопад.

В інтервʼю британському «ВВС», Президент сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни.

«Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти», – сказав він, додавши, що слабкіша рф на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

«Здійснюючи тиск на росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання», - сказав Зеленський.

Також Президент сказав «BBC», що він передбачає час, коли він піде у відставку з поста Президента.

«Але не раніше, ніж закінчиться війна», - сказав він.

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