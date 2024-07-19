У Vodafone пояснили, чому зник мобільний зв’язок

У компанії Vodafone стверджують, що вже відновили мобільний зв’язок.

Як відомо, 19 липня стався глобальний технічний збій по всьому світу. Зокрема, зранку повністю зник зв’язок і мобільний інтернет компанії Vodafone.

Наразі у компанії стверджують, що послугу відновлено.

«Сьогодні вранці протягом години спостерігались складнощі в отриманні послуг у частини абонентів Vodafone в усіх регіонах України. Фахівці компанії оперативно зреагували на ситуацію, і з 9:20 надання усіх основних послуг поступово відновлюється. Причиною став збій в роботі глобальних інформаційних систем, який вплинув на інфраструктуру багатьох компаній світу» - вказали у Vodafone.

Нагадаємо, глобальний ІТ-збій паралізував роботу авіакомпаній, банків та бірж по всьому світу.

Також нагадаємо, що у Vodafone спостерігається зникнення зв'язку при відключенні світла. Судячи з коментарів користувачів у соцмережах, поки що цю проблему компанія не вирішила.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.