В аеропортах Європи та США через технічний збій замість табло – сині екрани: фото та відео

Технічний збій паралізував роботу аеропортів по всьому світу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у всьому світі стався глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Користувачі Windows по всьому світу спостерігають помилку BSOD або «синій екран смерті» на своїх екранах.

Так, в аеропортах Європи та США замість табло – сині екрани, пишуть у мережі.

Компанія Microsoft відзначає поступову стабілізацію ситуації після численних скарг на проблеми з доступом до сервісів, робота над усуненням неполадок триває. Збої викликані проблемами з датчиком Falcon від CrowdStrike.

В Україні технічні неполадки торкнулися роботи «Нової пошти», Sense Bank та Vodafone.

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