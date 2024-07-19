В роботі системи із обслуговування клієнтів «Нової пошти» стався технічний збій

Компанія вже з’ясувала причини та працює над відновленням системи.

У п’ятницю, 19 липня, «Нова пошта» повідомила про технічний збій у системі обслуговування клієнтів. Згідно з інформацією від пресслужби компанії, проблема виникла внаслідок програмних оновлень.

«Причини вже зʼясовані. Роботу буде відновлено найближчим часом. Як тільки піднімемо - обов'язково інформуємо», - йдеться в повідомленні «Нової пошти».

Клієнти компанії наразі можуть зазнавати труднощів у використанні послуг, але фахівці вже активно працюють над усуненням технічних неполадок.

Крім того, у Sense SuperApp та у Vodafone стався технічний збій: немає карток, зник зв’язок.

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