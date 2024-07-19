В работе системы по обслуживанию клиентов «Новой почты» произошел технический сбой

Компания уже выяснила причины и работает над восстановлением системы.

В пятницу, 19 июля, «Новая почта» сообщила о техническом сбое в системе обслуживания клиентов. Согласно информации от пресс-службы компании, проблема возникла в результате программных обновлений.

«Причины уже выяснены. Работа будет восстановлена в ближайшее время. Как только поднимем - обязательно информируем», - говорится в сообщении „Новой почты“.

Клиенты компании сейчас могут испытывать трудности в использовании услуг, но специалисты уже активно работают над устранением технических неполадок.

Кроме того, в Sense SuperApp и в Vodafone произошел технический сбой: нет карточек, пропала связь.

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