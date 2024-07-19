У Sense SuperApp та у Vodafone стався технічний збій: немає карток, зник зв’язок

У Sense SuperApp зникли картки, а в користувачів Vodafone зник зв’язок.

У роботі мобільного застосунку Sense SuperApp державного Сенс Банку стався технічний збій. В застосунку зникли всі картки. Клієнти державного Сенс Банку можуть мати технічні проблеми зазнають труднощів зі здійсненням карткових переказів у POS-терміналах, банкоматах і оплат в інтернеті

Крім того, технічні проблеми у мобільного оператора Vodafone – неможливо зателефонувати, у мобільному застосунку проводяться технічні роботи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.