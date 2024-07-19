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Велика Британія наклала санкції на 11 суден, що транспортують російську нафту

09:31, 19 липня 2024
Велика Британія запровадила санкції танкерів з «тіньового флоту» росії.
Велика Британія наклала санкції на 11 суден, що транспортують російську нафту
Джерело: offshore-energy.biz
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Велика Британія запровадила санкції проти 11 суден, що транспортують нафту і нафтопродукти з росії. Як повідомляється на офіційному сайті уряду Сполученого Королівства, ці заходи стосуються суден, серед яких «Залив Амурський» та СКФ «Печора».

Санкції накладені на судна, які перевозять російську нафту або нафтопродукти до третіх країн. Зазначено, що більшість з цих кораблів зареєстровані під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.

Yові санкції доповнюють заходи, запроваджені у червні, коли Британія ввела обмеження проти шести танкерів та російських компаній у сфері виробництва та транспортування скрапленого природного газу, таких як «Мурманск LNG», «Новатек Мурманск LNG», «Сучасний морський арктичний транспорт LNG» та «Русатом Арктика». Також до санкцій було додано компанію «Інгосстрах», яка надає послуги страхування для російських експортерів нафти, включаючи страхування суден.

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