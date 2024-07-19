Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову

Трамп і Зеленський вперше говоритимуть з моменту, як Трамп покинув Білий дім.

Джерело фото: CNN

Кандидат у президенти США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову у п'ятницю, 19 липня. Ця розмова стане першою з того моменту, як Трамп покинув Білий дім. Про це повідомляє CNN.

Одне з джерел попередило, що графіки часто зміщуються. Деякий час точаться дискусії щодо відповідного часу для телефонної розмови між кандидатом від Республіканської партії та Президентом України.

Нагадаємо, Трамп неодноразово заявляв, що він міг би завершити війну в Україні за один день. Нещодавно Дональд Трамп заявив, що зупинить будь-яку війну телефонним дзвінком.

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