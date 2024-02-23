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«Відколи істерики стали ефективним інструментом», - міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що Уряд веде перемовини з міжнародниками виключно по текстам, які контролює.

Верховний Суд звернув увагу на підстави набуття права на пільгову пенсію після реформи у сфері соціального забезпечення

Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

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Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа не може ухилятися від сплати земельного податку, з огляду на невиконання обов’язку оформити права на земельну ділянку: Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли стосовно правомірності дій відповідача щодо формування та видачі даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розміщений придбаний позивачем об’єкт нерухомого майна, на підставі яких орган Державної податкової служби нараховував земельний податок.

  1. В Україні

Трамп не зможе закінчити війну в України за 24 години, — Зеленський

11:38, 23 лютого 2024
Зеленський запросив Дональда Трампа приїхати і побачити війну на власні очі.
Трамп не зможе закінчити війну в України за 24 години, — Зеленський
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній президент США Дональд Трамп не зможе за 24 години закінчити війну в Україні, попри чисельні обіцянки. Про це глава держави сказав в інтервʼю FOX News.

Зеленський вкотре запросив Трампа відвідати Україну, зазначивши, що такий візит допоможе американським політикам усвідомити, хто розпочав цю війну та що відбувається.

"Хай він усе пояснить, пояснить, які у нього думки, можливо, в нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Всі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: Є тільки один ворог, і це позиція Путіна", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський назвав "дуже небезпечними" висловлювання Трампа про наміри завершити війну за 24 години.

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