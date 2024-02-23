Трамп не зможе закінчити війну в України за 24 години, — Зеленський

Зеленський запросив Дональда Трампа приїхати і побачити війну на власні очі.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній президент США Дональд Трамп не зможе за 24 години закінчити війну в Україні, попри чисельні обіцянки. Про це глава держави сказав в інтервʼю FOX News.

Зеленський вкотре запросив Трампа відвідати Україну, зазначивши, що такий візит допоможе американським політикам усвідомити, хто розпочав цю війну та що відбувається.

"Хай він усе пояснить, пояснить, які у нього думки, можливо, в нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Всі ми зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: Є тільки один ворог, і це позиція Путіна", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський назвав "дуже небезпечними" висловлювання Трампа про наміри завершити війну за 24 години.

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