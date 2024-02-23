Трамп не сможет закончить войну в Украине через 24 часа, — Зеленский

Зеленский пригласил Дональда Трампа приехать и увидеть войну своими глазами.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший президент США Дональд Трамп не сможет через 24 часа закончить войну в Украине, несмотря на многочисленные обещания. Об этом глава государства сказал в интервью FOX News.

Зеленский снова пригласил Трампа посетить Украину, отметив, что такой визит поможет американским политикам осознать, кто начал эту войну и что происходит.

"Пусть он все объяснит, объяснит, какие у него мысли, возможно, у него есть какие-то идеи. Я не знаю. Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он изменит свое мнение. Все мы поняли, что нет двоих" сторон в этой войне: Есть только один враг, и это позиция Путина", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский назвал "очень опасными" высказывания Трампа о намерениях завершить войну за 24 часа.

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