Президент Эквадора против передачи военного оружия в Украину, поскольку не хочет втягивать страну в «вооруженный конфликт».

Источник фото: ruso.prensa-latina.cu

Президент Эквадора Даниэль Нобоа подтвердил, что его страна не планирует передавать военную технику США, которая потенциально могла быть передана Украине. Об этом сообщает CNN.

«К нашему удивлению, США публично сообщили, что это оружие будет использоваться в «вооруженном конфликте» в Украине, а мы не хотим быть частью этого», - заявил президент.

Он также подчеркнул, что россия является третьим важнейшим торговым партнером для Эквадора. Нобоа добавил, что его страна не желает нарушать международные соглашения.

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