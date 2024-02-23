«Украинцы выживут без поддержки США, но не все», — Зеленский отметил важность помощи Конгресса

По словам Президента, отсутствие поддержки является трагедией для всего мира, а не только украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность поддержки Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов Америки. Об этом глава государства заявил в интервью FoxNews, которое он дал вблизи линии фронта.

«Выживут ли украинцы без поддержки Конгресса? Конечно, выживут, но не все из нас.

И если мы понимаем эту цену, если мир к этому готов, то вы это увидите. Это трагедия для всех, а не только для украинцев», – отметил Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что пути не остановится на Украине и пойдет дальше.

Также Президент заявил, что в 2024 году Украина планирует не только защищаться, но и готовить новое контрнаступление в противостоянии с россией.

Как мы писали, Соединенные Штаты передают почти $500 тысяч конфискованных российских средств для Украины.

Кроме того, Джейк Салливан призвал Конгресс обеспечить финансирование для Украины.

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