«Українці виживуть без підтримки США, але не всі», — Зеленський наголосив на важливості допомоги Конгресу

За словами Президента, відсутність підтримки є трагедією для всього світу, а не лише для українців.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Про це глава держави заявив у інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту.

«Чи виживуть українці без підтримки Конгресу? Звісно виживуть, але не всі з нас.

І якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ готовий до цього, то ви це побачите. Це трагедія для всіх, а не тільки для українців», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що путін не зупиниться на Україні і піде далі.

Також Президент заявив, що в 2024 році Україна планує не лише захищатися, але й готувати новий контрнаступ у протистоянні з росією.

Як ми писали, Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України.

Крім того, Джейк Салліван закликав Конгрес забезпечити фінансування для України.

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