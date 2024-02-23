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«У джентельменів прийнято довіряти слову», - Денис Малюська заявив, що законопроект Кабміну про реформу БЕБ доопрацюють після схвалення за основу

«Відколи істерики стали ефективним інструментом», - міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що Уряд веде перемовини з міжнародниками виключно по текстам, які контролює.

Верховний Суд звернув увагу на підстави набуття права на пільгову пенсію після реформи у сфері соціального забезпечення

Спір у цій справі стосувався права на призначення пільгової пенсії та достатності пільгового стажу для такого призначення.

Слідчі та прокурори більше не зможуть обмежувати своїми постановами доступ до судових рішень

Вища рада правосуддя програла спір у Верховному Суді та внесла зміни у Порядок ведення державного реєстру судових рішень.

Відомості про водіїв-порушників ПДР будуть автоматично встановлювати з Демографічного реєстру та реєстру Податкової служби

Народні депутати зі «Слуги народу» пропонують в автоматичному режимі встановлювати порушників ПДР шляхом надання даних з бази даних внутрішньо переміщених осіб, Демографічного реєстру та Реєстру фізичних осіб – платників податків.

Особа не може ухилятися від сплати земельного податку, з огляду на невиконання обов’язку оформити права на земельну ділянку: Верховний Суд

Спірні правовідносини у цій справі виникли стосовно правомірності дій відповідача щодо формування та видачі даних про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на яких розміщений придбаний позивачем об’єкт нерухомого майна, на підставі яких орган Державної податкової служби нараховував земельний податок.

  1. В Україні

«Українці виживуть без підтримки США, але не всі», — Зеленський наголосив на важливості допомоги Конгресу

11:23, 23 лютого 2024
За словами Президента, відсутність підтримки є трагедією для всього світу, а не лише для українців.
«Українці виживуть без підтримки США, але не всі», — Зеленський наголосив на важливості допомоги Конгресу
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Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України з боку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Про це глава держави заявив у інтерв’ю FoxNews, яке він дав поблизу лінії фронту.

«Чи виживуть українці без підтримки Конгресу? Звісно виживуть, але не всі з нас.

І якщо ми розуміємо цю ціну, якщо світ готовий до цього, то ви це побачите. Це трагедія для всіх, а не тільки для українців», — зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що путін не зупиниться на Україні і піде далі.

Також Президент заявив, що в 2024 році Україна планує не лише захищатися, але й готувати новий контрнаступ у протистоянні з росією. 

Як ми писали, Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України.

Крім того, Джейк Салліван закликав Конгрес забезпечити фінансування для України.

 

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