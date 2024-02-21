Джейк Салліван закликав Конгрес забезпечити фінансування для України

За словами Джейка Саллівана, зараз ситуація є безальтернативною і тому Конгрес має виконати це зобов'язання на користь безпеки США.

Радник президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейк Салліван закликав Конгрес США забезпечити фінансову допомогу Україні. Заява була опублікована на офіційному сайті Білого дому.

Салліван заявив, що представники Конгресу мають виконати свої конституційні зобов'язання та допомогти захистити свободу та незалежність України.

«У нас немає скарбнички, де ми просто зберігаємо готівку, яку можемо передати Україні. Нам потрібно, щоб Конгрес виконав свої конституційні зобов'язання щодо виділення коштів, які президент потім зможе використати для відправки зброї американського виробництва, виробленої американськими робітниками та американською державою, в Україну , щоб допомогти захистити свободу та незалежність цієї країни», - сказав Салліван.

За словами Саллівана, зараз ситуація є безальтернативною і тому Конгрес має виконати це зобов'язання на користь безпеки США.

«Для цього немає іншого шляху - і тому, я думаю, Конгрес, і особливо спікер, маємо подивитися своєї відповідальності прямо в обличчя, а потім виконати цю відповідальність, виконати це зобов'язання перед своїми виборцями та американським народом та на користь американської національної безпеки», - сказав Салліван.

Як ми писали, Сполучені Штати передають майже $500 тисяч конфіскованих російських коштів для України.

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