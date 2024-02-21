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  1. Суспільство

21 лютого: яке сьогодні свято та головні події

09:30, 21 лютого 2024
21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови.
21 лютого: яке сьогодні свято та головні події
Фото: facts.net
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У середу, 21 лютого, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 лютого в Україні і світі святкують Міжнародний день рідної мови. Свято було засноване за ініціативою ЮНЕСКО для того, щоб спонукати уряди і населення різних країн світу розвивати та захищати рідну мову. Будь-яка етнічна спільнота вирізняється поміж інших своєю особливою мовою. Рідна мова є носієм знань та цінностей, які передаються від покоління до покоління. Нині в світі існує близько 7 тисяч мов. Попри це, до двох третин людей говорять всього дванадцятьма мовами.

Також 21 лютого Всесвітній день комбучі. Глобальна подія, яка присвячена вшануванню давньої спадщини і важливого значення чайного гриба. Це особливий ферментований чай, який відомий своїми корисними властивостями та унікальним смаком. Історія чайного гриба налічує близько 2000 років. Його створення приписують китайській династії Цинь 221 року нашої ери. В ті часи його називали «чаєм безсмертя».

А ще 21 лютого святкують Всесвітній день екскурсовода. Створене професійне свято було 1990 року, а ініціатором заснування став Лоізідес, який був президентом Міжнародної федерації екскурсоводів. Екскурсоводами називають фахівців з проведення екскурсій. Це не така проста професія, як може здатися на перший погляд. Адже до обов'язків гіда входить не лише підготовка матеріалів, але й вміння користуватися архівними і історичними даними, обізнаність у методичній підготовці та оновлення застарілої інформації.

Яке сьогодні церковне свято

21 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Тимотея. Народився він в італійському місті Равенна, трудився в місцевому монастирі з юних літ. Архімадридом обителі тоді був святий Феоктист. А сам Тимотей був учнем преподобного Платона, сповідника Студійського. Ще в юності Тимотей вирішив присвятити себе служінню Господу. До самої смерті відрізнявся особливою непорочністю. Здійснив чимало чудес за допомогою своїх молитов. Довгий час Тимотей жив на самоті в пустелі, щоб досягнути досконалості.

Календар важливих подій за 21 лютого:

1431 рік — розпочинається суд над Жанною д'Арк;

1784 рік — створене місто Миколаїв;

1804 рік — відбувається перша залізнична поїздка: парова машина Річарда Тревітіка перевозить вантаж і пасажирів на заводі в Мертір-Тідвіл на півдні Уельсу;

1842 рік — американець Джон Грінау отримує патент на швейну машинку, хоча винайшла її геть інша людина;

1858 рік — у Бостоні Едвін Голмс установлює першу у світі електричну систему захисту від зламу;

1878 рік — у Нью-Гейвені виходить перша у світі телефонна книга, що містила 50 імен;

1906 рік — засуджують до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта;

1914 рік — у Монреалі створюють українське видавництво «Новий світ»;

1916 рік — на Західному фронті Першої світової війни починається Верденська битва;

1925 рік — виходить перший номер газети «The New Yorker»;

1941 рік — іспанський уряд визнає, що на територію Іспанії вступили німецькі війська;

1947 рік — у США з'являється фотокамера «Полароїд»;

1993 рік — у Донецьку Сергій Бубка встановлює світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см;

1995 рік — американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетинає Тихий океан;

2008 рік — США збивають власний супутник-шпигун.

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