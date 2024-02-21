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  1. Общество

21 февраля: какой сегодня праздник и главные события

09:30, 21 февраля 2024
21 февраля в Украине и мире празднуют Международный день родного языка.
21 февраля: какой сегодня праздник и главные события
Фото: facts.net
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В среду, 21 февраля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 февраля в Украине и мире празднуют Международный день родного языка. Праздник был основан по инициативе ЮНЕСКО для того, чтобы побуждать правительства и население разных стран мира развивать и защищать родной язык. Любое этническое сообщество отличается от других своим особым языком. Родной язык является носителем знаний и ценностей, передаваемых из поколения в поколение. В настоящее время в мире существует около 7 тысяч языков. Несмотря на это, до двух третей людей говорят всего на двенадцати языках.

Также 21 февраля Всемирный день комбучи. Глобальное событие, посвященное почитанию древнего наследия и важное значение чайного гриба. Это особый ферментированный чай, известный своими полезными свойствами и уникальным вкусом. История чайного гриба насчитывает около 2000 лет. Его создание приписывают китайской династии Цинь 221 нашей эры. В те времена его называли «чаем бессмертия».

А еще 21 февраля празднуют Всемирный день экскурсовода. Созданный профессиональный праздник был в 1990 году, а инициатором основания стал Лоизидес, являвшийся президентом Международной федерации экскурсоводов. Экскурсоводами называют специалистов по проведению экскурсий. Это не такая простая профессия, как может показаться на первый взгляд. Ведь в обязанности гида входит не только подготовка материалов, но умение пользоваться архивными и историческими данными, осведомленность в методической подготовке и обновление устаревшей информации.

Какой сегодня церковный праздник

21 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Тимофея. Родился он в итальянском городе Равенна, трудился в местном монастыре с юных лет. Архимадридом обители тогда был святой Феоктист. А сам Тимофей был учеником преподобного Платона, исповедника Студийского. Еще в юности Тимофей решил посвятить себя служению Господу. До самой смерти отличался особой непорочностью. Совершил немало чудес с помощью своих молитв. Долгое время Тимофей жил в одиночестве в пустыне, чтобы достичь совершенства.

Календарь важных событий за 21 февраля:

1431 год — начинается суд над Жанной д'Арк;

1784 год — создан город Николаев;

1804 год — происходит первая железнодорожная поездка: паровая машина Ричарда Тревитика перевозит груз и пассажиров на заводе в Мертир-Тидвилл на юге Уэльса;

1842 год — американец Джон Гринау получает патент на швейную машинку, хотя изобрел ее совершенно другой человек;

1858 год — в Бостоне Эдвин Голмс устанавливает первую в мире электрическую систему защиты от излома;

1878 год — в Нью-Гейвене выходит первая в мире телефонная книга, содержащая 50 имен;

1906 год — приговаривают к смертной казни руководителя восстания в Севастополе украинского лейтенанта Петра Шмидта;

1914 год — в Монреале создают украинское издательство «Новый мир»;

1916 год — на Западном фронте Первой мировой войны начинается Верденская битва;

1925 год — выходит первый номер газеты «The New Yorker»;

1941 год — испанское правительство признает, что на территорию Испании вступили немецкие войска;

1947 год — в США появляется фотокамера «Полароид»;

1993 год — в Донецке Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях — 6 м 15 см;

1995 год — американец Стив Фоссетт первым в мире своими силами на воздушном шаре пересекает Тихий океан;

2008 год — США сбивают собственный спутник-шпион.

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