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Джейк Салливан призвал Конгресс обеспечить финансирование для Украины

10:08, 21 февраля 2024
По словам Джейка Салливана, сейчас ситуация является безальтернативной и поэтому Конгресс должен выполнить это обязательство в интересах безопасности США.
Джейк Салливан призвал Конгресс обеспечить финансирование для Украины
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Советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс США обеспечить финансовою помощь Украине. Заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

Салливан заявил, что представители Конгресса должны выполнить свои конституционные обязательства и помочь защитить свободу и независимость Украины.

«У нас нет копилки, где мы просто храним наличные, которые можем передать Украине. Нам нужно, чтобы Конгресс выполнил свои конституционные обязательства по выделению средств, которые президент затем сможет использовать для отправки оружия американского производства, произведенного американскими рабочими и американским государством, в Украину, чтобы помочь защитить свободу и независимость этой страны», - сказал Салливан.

По словам Салливана, сейчас ситуация является безальтернативной и поэтому Конгресс должен выполнить это обязательство в интересах безопасности США.

«Для этого нет другого пути - и поэтому, я думаю, Конгресс, и особенно спикер, должны посмотреть своей ответственности прямо в лицо, а затем выполнить эту ответственность, выполнить это обязательство перед своими избирателями и американским народом и в интересах американской национальной безопасности», - сказал Салливан.

Как мы писали, Соединенные Штаты передают почти $500 тысяч конфискованных российских средств для Украины.

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