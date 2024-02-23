Президент Еквадору відмовився передавати США військову техніку для України

Президент Еквадору проти передачі військової зброї до України, оскільки не хоче втягувати країну в «збройний конфлікт».

Джерело фото: ruso.prensa-latina.cu

Президент Еквадору Даніель Нобоа підтвердив, що його країна не планує передавати військову техніку США, яка потенційно могла бути передана Україні. Про це повідомляє CNN.

«На наш подив, США публічно повідомили, що ця зброя використовуватиметься у «збройному конфлікті» в Україні, а ми не хочемо бути частиною цього», - заявив президент.

Він також підкреслив, що росія є третім найважливішим торговельним партнером для Еквадору. Нобоа додав, що його країна не бажає порушувати міжнародні угоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.