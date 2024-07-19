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Шольц відхилив заклик Зеленського збивати російські ракети над Україною

08:55, 19 липня 2024
Шольц відкинув заклик Зеленського збивати російські ракети над Україною та зняття обмеження на використання західної зброї для ударів по рф.
Шольц відхилив заклик Зеленського збивати російські ракети над Україною
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився підтримати заклик президента України Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. Як повідомляє DW, про це Шольц заявив на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великої Британії.

Канцлер також відхилив прохання Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території росії. Шольц підкреслив, що серед країн НАТО існує консенсус щодо неприйнятності таких дій. «Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього», – зазначив він.

На саміті Зеленський закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження на удари західною зброєю по російських цілях. Він згадав, що у квітні партнери допомогли Ізраїлю відбити масований комбінований удар Ірану, та підкреслив, що «ракети й дрони не є «носіями державного суверенітету», тому необхідна колективна воля для їхнього збиття.

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