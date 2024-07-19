Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

08:55, 19 июля 2024
Шольц отверг призыв Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной и снятие ограничения на использование западного оружия для ударов по рф.
Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддержать призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Как сообщает DW, об этом Шольц заявил на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Канцлер также отклонил просьбу Зеленского снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории россии. Шольц подчеркнул, что среди стран НАТО существует консенсус относительно неприемлемости таких действий. «Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу», - отметил он.

На саммите Зеленский призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения на удары западным оружием по российским целям. Он вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана, и подчеркнул, что «ракеты и дроны не являются «носителями государственного суверенитета», поэтому необходима коллективная воля для их сбивания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пограничная служба получит дополнительно 41,9 млрд, Нацполиция – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – какие суммы предлагает выделить Кабмин в изменениях в Госбюджет

Кабмин предлагает увеличить расходы на 500 млрд и увеличить налоги, потому что необходимо финансировать армию.

Будут ли дальше сажать на 5-8 лет в тюрьму за кражу подгузников из магазина – Рада приняла закон

Сначала депутаты собирались поднять сумму, с которой кража будет становиться «уголовной» с 302,8 грн до 4542 грн, но ко второму чтению отдельную норму о том, что считать мелкой кражей, убрали, что может привести к произвольному толкованию в правоприменительной практике.

Государственные служащие в министерствах теперь получают одинаковую заработную плату – НАДС

В НАДС сообщили о главном достижении в сфере реформы государственной службы.

Сколько принесет бюджету установление обязанности уплачивать военный сбор для граждан при продаже авто и имущества – расчеты Кабмина

Установление уплаты военного сбора лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине, в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества – принесет 10,2 млрд грн.

Руководитель аппарата суда сможет выполнять полномочия председателя суда – Рада приняла закон

Руководитель аппарата суда при определенных условиях сможет осуществлять полномочия председателя суда до момента назначения, избрания, перевода или окончания командировки не менее одного судьи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України