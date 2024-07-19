Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной

Шольц отверг призыв Зеленского сбивать российские ракеты над Украиной и снятие ограничения на использование западного оружия для ударов по рф.

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался поддержать призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Как сообщает DW, об этом Шольц заявил на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Канцлер также отклонил просьбу Зеленского снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории россии. Шольц подчеркнул, что среди стран НАТО существует консенсус относительно неприемлемости таких действий. «Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу», - отметил он.

На саммите Зеленский призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения на удары западным оружием по российским целям. Он вспомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана, и подчеркнул, что «ракеты и дроны не являются «носителями государственного суверенитета», поэтому необходима коллективная воля для их сбивания.

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