Украинские беженцы жалуются на проблемы с «Приват24»: что говорят в банке

Для решения проблем с перебоями в работе приложения для клиентов доступен надежный канал связи с банком.

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Украинские беженцы, которые являются клиентами государственного «ПриватБанка», выражают недовольство из-за регулярных проблем с доступом к мобильному приложению «Приват24» и непрофессиональной поддержки в онлайн-чате. Об этом сообщает специализированный сайт Minfin, где клиенты банков могут оставлять свои жалобы и отзывы.

В ответ на жалобы «ПриватБанк» опубликовал алгоритм действий для решения этих проблем. Финучреждение уверяет, что клиентам доступен надежный канал связи с банком, в частности через онлайн-чат на официальном сайте.

«Для вас специалисты работают 24/7 и с радостью помогут решить вопрос. Для удобства и экономии вашего времени при обращении в поддержку, рекомендуем описать ваш вопрос в полном объеме текстом и дальше действовать по подсказкам бота, чтобы подключиться к оператору», - отметили в ПриватБанке.

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