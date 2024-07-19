Українські біженці скаржаться на проблеми з «Приват24»: що кажуть в банку

Для вирішення проблем з перебоями в роботі застосунку для клієнтів доступний надійний канал зв'язку з банком.

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Українські біженці, які є клієнтами державного «ПриватБанку», висловлюють невдоволення через регулярні проблеми з доступом до мобільного застосунку «Приват24» та непрофесійну підтримку в онлайн-чаті. Про це повідомляє спеціалізований сайт Minfin, де клієнти банків можуть залишати свої скарги та відгуки.

У відповідь на скарги «ПриватБанк» опублікував алгоритм дій для вирішення цих проблем. Фінустанова запевняє, що клієнтам доступний надійний канал зв'язку з банком, зокрема через онлайн-чат на офіційному сайті.

«Для вас фахівці працюють 24/7 та з радістю допоможуть вирішити питання. Для зручності та заощадження вашого часу при зверненні до підтримки, рекомендуємо описати ваше питання у повному обсязі текстом та далі діяти за підказками бота, щоб підключитись до оператора», — зазначили у ПриватБанку.

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