Трамп заявив, що раніше за час його каденції росія не вчиняла жодних агресивних дій щодо сусідніх держав.

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Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час фінальної промови на з'їзді Республіканської партії заявив, що може зупинити будь-яку війну одним телефонним дзвінком. Про це повідомляє «Голос Америки».

Трамп торкнувся питання війни в Україні та інших конфліктів, які виникли останнім часом. Він наголосив, що у разі його перемоги на виборах у листопаді «роки війни, хаосу та слабкості закінчаться». За його словами, при його президентстві не було жодних воєн, за винятком боротьби з ІДІЛом, і він здатен зупинити всі війни телефонним дзвінком.

«Я зупиню ці війни лише телефонним дзвінком. Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком», - заявив Трамп.

Під час виступу Трамп також зазначив, що за президентства Джорджа Буша росія вторглася до Грузії, за адміністрації Барака Обами рф анексувала Крим, а за нинішньої адміністрації США росія прагне забрати всю Україну. Трамп додав, що під час його перебування в Білому домі росія не вчинила жодних агресивних дій. Він підкреслив, що росія та Китай боялися його.

«Я закінчу кожну міжнародну кризу, яку створила нинішня адміністрація, включаючи жахливу війну між росією та Україною», - заявив Трамп під час свого виступу.

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