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На Київщині жінка здійснила самопідпал біля приміщення суду: відео

08:01, 19 липня 2024
Поліція розслідує інцидент як доведення до самогубства.
На Київщині жінка здійснила самопідпал біля приміщення суду: відео
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У місті Рокитне, що на Київщині жінка вчинила самогубство біля приміщення суду. Як повідомили в поліції Київської області причиною став судовий розгляд питання щодо прав на дитину між жінкою та її чоловіком. Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України).

Як повідомили у поліції, 18 липня близько 16:00 на Білоцерківщині працівники судової охорони помітили жінку, яка намагалася підпалити себе біля приміщення суду. Охоронці намагалися зупинити її, але вона встигла здійснити самопідпал.

Один із працівників охорони оперативно використав вогнегасник для гасіння полум'я. На місце події негайно викликали швидку медичну допомогу. Медики, що прибули на виклик, знайшли жінку у свідомості, але з опіками, що охопили близько 70% тіла. Її терміново доставили до лікарні.

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