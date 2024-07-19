На Киевщине женщина совершила самоподжог возле помещения суда: видео

Полиция расследует инцидент как доведение до самоубийства.

В городе Ракитное Киевской области женщина совершила самоубийство возле здания суда. Как сообщили в полиции Киевской области причиной стало судебное рассмотрение вопроса о правах на ребенка между женщиной и ее мужем. Следователи начали досудебное расследование по факту доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили в полиции, 18 июля около 16:00 на Белоцерковщине работники судебной охраны заметили женщину, которая пыталась поджечь себя возле помещения суда. Охранники пытались остановить ее, но она успела совершить самоподжог.

Один из работников охраны оперативно использовал огнетушитель для тушения пламени. На место происшествия немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Медики, прибывшие на вызов, нашли женщину в сознании, но с ожогами, охватившими около 70% тела. Ее срочно доставили в больницу.

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