Кабмин выделил 16,1 млн гривен для борьбы с роспропагандой в приграничных областях

Правительство выделило средства для создания системы специального телерадиовещания в четырех приграничных областях.

Правительство выделило 16,1 млн гривен из резервного фонда бюджета для создания и эксплуатации системы специального телерадиовещания, которое будет блокировать антиукраинское вещание в четырех приграничных областях Украины. Как сообщили в Минэкономики, соответствующее распоряжение было принято 18 июля на заседании Кабмина.

По словам заместителя Министра экономики Виталия Кондратова, Правительство развивает разветвленную систему спецсети телерадиовещания на приграничных территориях, которая будет блокировать враждебную пропаганду и обеспечивать информационную безопасность в эфирном пространстве Украины.

«Для этого в марте Правительство выделило 137,6 млн грн для девяти областей. Сегодня Правительство дополнительно выделяет 16,1 млн грн из резервного фонда бюджета для еще четырех приграничных областей», – отметил он.

В Минэкономики пишут, что в марте этого года Правительство выделило Госспецсвязи (для Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения) из резервного фонда бюджета 124,4 млн грн для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей.

В настоящее время Правительство дополнительно выделило 16,1 млн грн для Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

«В выделенные 16,1 млн грн входят 13,2 млн грн из резервного фонда государственного бюджета и 2,9 млн грн, сэкономленных на предварительных закупках оборудования для проведения спецсети телерадиовещания в первых девяти областях», - отметили в Минэкономики.

Необходимое оборудование приобретут и поставят Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения. Монтажные и пусконаладочные работы должны провести до конца 2024 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.