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Кабмін виділив 16,1 млн гривень для боротьби з роспропагандою у прикордонних областях

21:26, 18 липня 2024
Уряд виділив кошти для створення системи спеціального телерадіомовлення у чотирьох прикордонних областях.
Кабмін виділив 16,1 млн гривень для боротьби з роспропагандою у прикордонних областях
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Уряд виділив 16,1 млн гривень з резервного фонду бюджету для створення та експлуатації системи спеціального телерадіомовлення, яке блокуватиме антиукраїнське мовлення у чотирьох прикордонних областях України. Як повідомили у Мінекономіки, відповідне розпорядження було ухвалено 18 липня на засіданні Кабміну.

За словами заступника Міністра економіки Віталія Кіндратова, Уряд розбудовує розгалужену систему спецмережі телерадіомовлення на прикордонних територіях, яка блокуватиме ворожу пропаганду та забезпечуватиме інформаційну безпеку у ефірному просторі України.

«Для цього в березні Уряд виділив 137,6 млн грн для дев’яти областей. Сьогодні Уряд додатково виділяє 16,1 млн грн з резервного фонду бюджету для ще чотирьох прикордонних областей», – зазначив він.

У Мінекономіки пишуть, що у березні цього року Уряд виділив Держспецзв’язку (для Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення) з резервного фонду бюджету 124,4 млн грн для Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Вінницької та Одеської областей.

Наразі Уряд додатково виділив 16,1 млн грн для Донецької, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

«До виділених 16,1 млн грн входять 13,2 млн грн із резервного фонду державного бюджету і 2,9 млн грн, зекономлених на попередніх закупівлях обладнання для проведення спецмережі телерадіомовлення у перших дев’яти областях», - зазначили у Мінекономіки.

Необхідне обладнання придбають і поставлять Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи мають провести до кінця 2024 року.

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